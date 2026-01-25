Sui media tedeschi il timore della scomparsa demografica dell’Europa

I media tedeschi evidenziano preoccupazioni riguardo al possibile declino demografico dell’Europa. Questo fenomeno è ulteriormente complicato dall’aumento dell’immigrazione da paesi extraeuropei, che porta con sé sfide legate alla preservazione delle identità culturali e dei valori tradizionali del continente.

Il declino demografico dei popoli europei è aggravato dal forte aumento dell’immigrazione da Paesi extraeuropei che non condividono cultura e valori autoctoni del Vecchio Continente. C’è un’espressione che definisce questo fenomeno, ma taluni la ritengono una parolaccia: sostituzione etnica. Si può allora parlare di “inverno demografico” e si devono mettere in luce delle problematiche allarmanti. Si può descrivere la nostra triste situazione facendo paralleli con quanto accadde all’Impero Romano, crollato anche a causa dell’incapacità di gestire i flussi migratori. La stampa tedesca ospita una riflessione di Paolo Becchi in merito, il quale delinea con chiarezza i rischi che le società europee stanno correndo. 🔗 Leggi su Follow.it

