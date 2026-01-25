Subisce un fallaccio e cade a terra ma l' arbitro gli fischia contro!

Durante una partita della Super Lig turca tra Sariyer e Cormu, il giocatore Emeka Eze del Cormu subisce un fallo di gioco e cade a terra. Tuttavia, sorprendentemente, l’arbitro fischia a sfavore di Eze, penalizzandolo invece dell’avversario. Un episodio che ha attirato l’attenzione degli appassionati per la sua singolare dinamica e le implicazioni sullo svolgimento della partita.

Succede in Super Lig turca: nella partita tra Sariyer e Cormu, un giocatore del Cormu, Emeka Eze, subisce un pestone che lo fa rotolare a terra. Ma l'arbitro non ammonisce, e anzi fischia fallo in favore del Sariyer, scatenando i commenti dei tifosi.

