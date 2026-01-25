Su che canale vedere in tv la Marcialonga 2026 oggi | orario programma streaming

Per seguire la Marcialonga 2026 in TV, è possibile consultare i canali sportivi dedicati o le piattaforme di streaming ufficiali. La gara, che si svolge oggi con partenza da Moena e arrivo a Cavalese, comprende 70 chilometri di percorso. Verifica gli orari e il programma aggiornato su fonti ufficiali e piattaforme streaming per seguire l’evento in modo completo e preciso.

Torna il classico appuntamento di fine gennaio con la Marcialonga, con i 70 chilometri che partono da Moena e si concludono con la salita che va verso Cavalese. Ultimi successi italiani di Fulvio Valbusa nel 2000 in campo maschile e di Cristina Paluselli nel 2006 in campo femminile. LA DIRETTA LIVE DELLA MARCIALONGA DALLE 8.00 C’è un mix di nomi di spicco delle lunghe distanze e di quelli che hanno fatto anche un pezzo di storia dello sci di fondo più noto, quello della Coppa del Mondo e non solo. Una festa, più che una competizione, come dimostrato del resto dal grande e costante successo che sempre questo evento riesce a riscuotere da più di cinquant’anni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere in tv la Marcialonga 2026 oggi: orario, programma, streaming Su che canale vedere in tv Dubai-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streamingPer seguire in tv la partita tra Dubai e Olimpia Milano dell’Eurolega 2025-2026, è possibile consultare i principali canali sportivi dedicati al basket europeo. Leggi anche: Su che canale vedere in tv Virtus Bologna-Olympiacos oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Copenaghen-Napoli, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Su che canale è il World Rally Championship 2026? | DAZN News IT; Dove vedere la finale della Coppa d'Africa in tv e streaming: Marocco e Senegal si giocano il titolo; Dove vedere Copenaghen-Napoli oggi in tv: due canali per la partita di Champions di stasera. Su che canale vedere in tv Sinner-Duckworth oggi, Australian Open 2026: orario esatto e streamingJannik Sinner tornerà in campo giovedì 22 gennaio per affrontare l'australiano James Duckworth nel secondo turno degli Australian Open 2026. Sul campo ... oasport.it Su che canale vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Australian Open 2026: orario, programma, streamingNel tabellone di doppio misto degli Australian Open 2026 di tennis esordiranno domani, venerdì 23 gennaio, Sara Errani ed Andrea Vavassori, accreditati ... oasport.it NEL CANALE YOUTUBE DI CALENDA VEDERE IL 70% DEI COMMENTI A MIO FAVORE NON HA PREZZO...PER IL RESTO C'E' CALENDA. - facebook.com facebook

