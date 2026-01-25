Su A1 scontri tra tifosi Napoli e Lazio

Oggi alle 16:00 si sono verificati scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio sull'autostrada A1. I tifosi del Napoli erano diretti a Torino, mentre quelli della Lazio rientravavano da Lecce. La situazione ha causato disagi e si stanno valutando eventuali interventi delle autorità per garantire la sicurezza.

16.00 Scontri sull'autostrada A1 tra tifosi del Napoli,diretti a Torino, e quelli della Lazio di rientro da Lecce.Da una prima ricostruzione,gli ultras, molti con il volto coperto,sono scesi da auto e minivan tra Ceprano e Frosinone, e si sono fronteggiati con mazze e bastoni. Dopo gli scontri fermati 80 tifosi laziali al casello di Monte Porzio Catone Gli agenti hanno trovato lungo la strada oggetti atti ad offendere e coltelli Questura: al vaglio posizione delle due tifoserie ai fini di eventuali comunicazioni all'Autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scontri tra tifosi Lazio e Napoli su A1, 80 bloccati: sequestrati bastoni e taglieriniQuesta mattina, lungo l'autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone, la polizia è intervenuta a seguito di scontri tra tifosi di Lazio e Napoli.

Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sulla A1Nella mattina sull’autostrada A1 si sono verificati scontri tra gruppi di tifosi del Napoli, in viaggio verso Torino, e tifosi della Lazio, rientranti da Lecce.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

TRASFERTA TIFOSI NAPOLI / LAZIO-NAPOLI 0-2/ 4/1/26

Argomenti discussi: Scontri sull'autostrada A1 fra tifosi della Fiorentina e della Roma; Autostrada A1, violenti scontri con mazze e martelli tra 200 ultras della Roma e della Fiorentina; Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e Roma; Scontri tra tifosi di Roma e Fiorentina sulla A1.

Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio, con mazze e bastoni lungo carreggiataLeggi su Sky TG24 l'articolo Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio, con mazze e bastoni lungo carreggiata ... tg24.sky.it

Scontri tra tifosi Lazio e Napoli su A1, 80 bloccati: sequestrati bastoni e taglieriniLa polizia è intervenuta questa mattina presto lungo l'autostrada A1, dove sulla carreggiata in direzione Nord nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, era stata segnalata la presenza di più ... adnkronos.com

Scontri all’alba sull’A1, vicino Frosinone, tra #tifosi della #Lazio e del #Napoli. Sequestrati coltelli e bastoni. Identificati 80 laziali. #Tg1 Elena Fusai - facebook.com facebook

Scontri sull'autostrada A1 con ultras del Napoli: bloccati 80 tifosi laziali. Sequestrate mazze e coltelli x.com