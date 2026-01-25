Stupro tra minorenni | la scuola dove studia l' ex coppia denuncia ai carabinieri

Una scuola italiana ha segnalato ai carabinieri un episodio di abuso tra minorenni. Un giovane studente avrebbe costretto un coetaneo a un rapporto sessuale senza consenso, dopo una relazione di lunga data e una serata di festa. L’evento ha sollevato interrogativi sulla tutela dei minori e sulla prevenzione di comportamenti violenti all’interno dell’ambiente scolastico. La vicenda è ora sotto indagine delle autorità competenti.

Erano da tempo in una relazione, ma lo scorso dicembre, forse al termine di una serata di festa, un giovane studente non ha rispettato il "no" del compagno, imponendogli un rapporto sessuale senza consenso. È quanto sostiene la denuncia presentata ai carabinieri dall'istituto cittadino che.

