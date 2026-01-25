Stupro di gruppo stranieri assolti Al di là delle leggi il pallino ce l’ha la toga

Recenti decisioni giudiziarie hanno suscitato discussioni sul trattamento dei casi di violenza di gruppo, con alcuni stranieri assolti e altre situazioni giudicate diversamente. La complessità delle sentenze e l’interpretazione delle circostanze rendono difficile esprimere giudizi netti, evidenziando come il ruolo della magistratura sia centrale nel delineare la linea tra diritto e percezione pubblica.

Caso simile a quello di Grillo junior, l’esito però è opposto: «Era ubriaca, ma cosciente». Onestamente diventa difficile, anzi sempre più difficile, riuscire a commentare certe cose. In tv ti ritrovi un sostituto procuratore presso la Corte d’Appello di Milano che, con gusto macabro noir, tira fuori la peggior battuta possibile mentre si parla del coltello con cui è stata uccisa Federica Torzullo per mano del marito da cui si stava separando: «Anch’io ce l’ho in casa. Perché? Per uccidere mia moglie». Gelo in studio. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Stupro di gruppo, stranieri assolti. Al di là delle leggi il pallino ce l’ha la toga Accusati di stupro di gruppo. Tre giovani assolti in AppelloLa Corte d’Appello ha confermato l’assoluzione di tre giovani albanesi, inizialmente condannati per un presunto stupro di gruppo avvenuto nel 2022 a Milano. Accusati di stupro di gruppo in un motel a Cornaredo: tre assolti anche in secondo gradoTre uomini accusati di stupro di gruppo in un motel a Cornaredo sono stati assolti anche in secondo grado. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Stupro di gruppo, stranieri assolti. Al di là delle leggi il pallino ce l’ha la toga; Ravenna, la Cassazione assolve due stranieri accusati di stupro: Ubriaca ma consenziente | Libero Quotidiano.it; Ragazza di Ravenna accusò di stupro due stranieri | per la Cassazione era consenziente anche se ubriaca; Cassazione: ‘Consenziente anche se ubriaca’. Assolti due stranieri. Donna violentata a Firenze,due arrestati per stupro di gruppoArrestati dalla polizia di Stato a Firenze per violenza sessuale di gruppo i due uomini fermati dalla polizia mentre stavano scappando dopo l'aggressione a una 35enne di Panama. I due sono stati ... ansa.it La ragazza dello stupro di gruppo a Palermo da Nunzia De Girolamo: Inaccettabile pornografia del doloreUn esempio inaccettabile di pornografia del dolore. Quella fatta da Nunzia De Girolamo, conduttrice di Avanti Popolo, nei confronti della ragazza vittima dello stupro di Palermo. Un atteggiamento ... quotidiano.net Condannato a 9 anni di carcere per uno stupro di gruppo ai danni di una ragazza nel 2013, Robinho è detenuto nel penitenziario di Limeira, nello stato di Sao Paulo, in Brasile. A marzo saranno due gli anni che avrà scontato. Intanto dal Tribunale di Sao Paul - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.