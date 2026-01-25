Studi e stage due anni di formazione per specializzarsi
Dopo il diploma, esiste una valida alternativa tra università e lavoro: i percorsi di formazione biennali. Questi programmi, che combinano teoria e stage pratici, offrono una specializzazione mirata e migliorano le prospettive occupazionali. Con un tasso di occupazione superiore al 90% a un anno dal diploma, rappresentano un’opportunità concreta per chi desidera entrare rapidamente nel mondo del lavoro con competenze specializzate.
Università o lavoro dopo la maturità? C’è un’interessante - e variegata - terza via. Percorsi post-diploma di durata biennale che, oltre a combinare con successo teoria e pratica, grazie agli stage, fanno registrare un tasso di occupazione dei diplomati superiore al 90% a distanza di un anno dal titolo. E c’è di più: per l’anno formativo 20262027 nella nuova proposta formativa dell’ ITS Academy per l’Innovazione del Sistema Agroalimentare di Sondrio c’è spazio anche per turismo e business management. Sei, in totale, i corsi tra cui scegliere: Food Quality, Pastry and Bakery Specialist, Hotel Management, Business Innovation Manager (con due edizioni) e Wine Specialist e per illustrare tutti i dettagli dell’offerta formativa, oltre agli sbocchi occupazionali, è stato pianificato un calendario di open day. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Il centro studi "Arte in danza" ospita i maestri Raffaele Paganini e Damiano Bisozzi: stage con oltre 100 ballerini
Stage in aziende e formazione all'estero, la Regione stanzia 3,4 milioni per gli Its Academy dell'IsolaLa Regione investe 3,4 milioni di euro negli Its Academy dell’Isola, con l’obiettivo di potenziare l’istruzione tecnologica superiore.
Intervista a Emanuele Fabbiani: ricerca e startup AI; allucinazioni ed explainability degli LLM
Argomenti discussi: Studi e stage, due anni di formazione per specializzarsi; Novo Nordisk torna alle origini: focus su diabete e obesità per conquistare un mercato da 2 miliardi di persone #JPM26; Giveback | Il MyLLENNIUM Award riapre le candidature per giovani talenti; Borse di studio per residenza e ricerca presso American Academy in Rome.
Studi e stage, due anni di formazione per specializzarsiUniversità o lavoro dopo la maturità? C’è un’interessante - e variegata - terza via. Percorsi post-diploma di durata biennale ... ilgiorno.it
Stage IAI – Programma Difesa, Sicurezza e Spazio Aperte le candidature per un tirocinio curriculare trimestrale part-time, rivolto a studenti e studentesse iscritte a un corso di laurea magistrale o master in scienze politiche, relazioni internazionali, studi dipl x.com
Stage IAI – Programma Difesa, Sicurezza e Spazio Aperte le candidature per un tirocinio curriculare trimestrale part-time, rivolto a studenti e studentesse iscritte a un corso di laurea magistrale o master in scienze politiche, relazioni internazionali, studi dipl facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.