Studente vittima di bullismo a scuola nel Salento Ministero condannato | Non è stato tutelato

Il Tribunale di Lecce ha condannato il Ministero dell’Istruzione al risarcimento di uno studente vittima di bullismo a scuola nel Salento, riconoscendo la mancata tutela e l’omessa vigilanza. La sentenza evidenzia l’importanza di garantire un ambiente scolastico sicuro e protetto per tutti gli studenti, sottolineando la responsabilità delle istituzioni nel prevenire e intervenire nei casi di abuso.

Il Ministero dell’istruzione è stato condannato dal Tribunale di Lecce a risarcire uno studente per “omessa vigilanza” dopo aver stabilito la responsabilità civile dell’istituto scolastico che frequentava. Il caso in questione si è verificato a Nardò, nel Salento, negli anni scorsi. Il caso Secondo la ricostruzione del Tribunale, non erano “semplici discussioni tra ragazzi”, ma un sistematico disegno di denigrazione, violenza e isolamento nei confronti della vittima. Per questo il Tribunale civile di Lecce ha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire con 6mila euro uno studente di Nardò vittima di bullismo tra il 2015 e il 2017. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Bullismo, scuola e ministero condannati al risarcimento di uno studenteUn giudice ha stabilito il risarcimento di circa seimila euro a favore di uno studente vittima di bullismo, commesso dai compagni di classe.

