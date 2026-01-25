studente 14enne morto suicida rabbia della preside per la sospensione assurda e attacco per le cattiverie

La preside della scuola commenta la sospensione inflitta allo studente 14enne, recentemente morto suicida, esprimendo il suo disappunto riguardo alla decisione e sottolineando le difficoltà affrontate. La dirigente ha inoltre commentato le dinamiche di ambiente scolastico, evidenziando la necessità di un'attenzione maggiore verso i bisogni degli studenti e di un dialogo più aperto per prevenire situazioni di disagio.

Tre giorni di sospensione per la preside della scuola frequentata dallo studente 14enne morto suicida lo scorso settembre a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Il ragazzino sarebbe stato vittima di episodi di bullismo, ignorati dall’istituto. Gina Antonetti, preside dell’Istituto Pacinotti, definisce “assurda” la sospensione decisa dal ministero dell’Istruzione e dice di sentirsi “travolta da un muro di cattiverie e accuse”. Studente 14enne morto suicida, sospensione per la preside È stata sospesa per tre giorni dal servizio la preside dell’istituto Pacinotti di Fondi e di Santi Cosma e Damiano, la scuola frequentata dal ragazzino morto suicida a 14 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Studente 14enne morto suicida, provvedimenti per altre due insegnanti dopo la sospensione della presideDopo il suicidio di un quattordicenne a Santi Cosma e Damiano, sono stati adottati provvedimenti nei confronti di due insegnanti, in seguito alla sospensione della preside.

Studente 14enne morto suicida, per i genitori sospensione della preside "è uno schifo, tre giorni cosa sono?"I genitori di uno studente 14enne morto suicida hanno espresso il loro disappunto per la sospensione di tre giorni decisa dalla preside dell'istituto.

