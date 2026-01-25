Stromboli molo danneggiato dal maltempo | lavori al via da domani lunedì 26 gennaio
Da lunedì 26 gennaio, saranno avviati i lavori di riparazione del molo del porto di Stromboli, danneggiato dal maltempo. L’intervento, disposto dal Genio civile di Messina, è stato affidato in via urgente a causa dei danni causati dalle recenti mareggiate. L’intervento mira a ripristinare la sicurezza e la funzionalità dell’area portuale, gravemente compromessa dalle avversità atmosferiche degli ultimi giorni.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento urgente disposto dal Genio civile di Messina. Sono stati affidati nella giornata di ieri, 24 gennaio, i lavori in somma urgenza per il ripristino del molo del porto di Stromboli, nella zona di Scari, seriamente compromesso dalle violente mareggiate dei giorni scorsi. Il provvedimento è stato adottato dal Genio civile di Messina, a seguito dei danni causati dal recente maltempo. Cantiere operativo con squadre specializzate. L’ apertura del cantiere è prevista per domani, lunedì, quando sull’isola arriveranno sommozzatori e tecnici altamente specializzati incaricati degli interventi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Treni: linea Pescara-Foggia, limitazioni dal 14 al 23 gennaio per lavori E da domani sciopero nazionale di 24 oreDal 14 al 23 gennaio, sulla linea Pescara-Foggia saranno effettuati lavori di manutenzione e potenziamento tra San Vito e San Severo, con limitazioni al servizio.
Paolo Fox Oroscopo di domani, Lunedì 26 Gennaio 2026Ecco le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per lunedì 26 gennaio 2026.
Argomenti discussi: Porto di Stromboli (ME) danneggiato dal maltempo: via ai lavori di ripristino del molo; Eolie, dopo Harry i porti in crisi: rischio per il molo di Scari a Stromboli; Porti, intervento urgente: autorizzati i lavori per Scari a Stromboli e il Molo vecchio di Linosa; Stromboli: Aricò: Finanziati gli interventi di somma urgenza per gli approdi di Scari a Stromboli e del Molo vecchio a Linosa danneggiati dal ciclone.
Ripristino urgente del molo di Stromboli dopo il ciclone HarryIl Genio civile di Messina ha affidato i lavori in somma urgenza per il ripristino del molo del porto di Stromboli, in località Scari, gravemente ... sicilianews24.it
Porto di Stromboli (ME) danneggiato dal maltempo: via ai lavori di ripristino del moloAffidati oggi dal Genio civile di Messina i lavori in somma urgenza per il ripristino del molo del porto di Stromboli, in località Scari, gravemente danneggiato dalle mareggiate provocate dal ciclone ... ilsicilia.it
Ciclone Harry, lunedì al via i lavori al porto di Stromboli L’obiettivo è garantire nel più breve tempo possibile il recupero della piena funzionalità del molo ed evitare ulteriori giornate di gravi disagi per l’isola... - facebook.com facebook
Molo Stromboli danneggiato dal maltempo, lunedì via ai lavori. Protezione civile, intanto, assicura beni essenziali e derrate alimentari #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.