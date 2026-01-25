Da lunedì 26 gennaio, saranno avviati i lavori di riparazione del molo del porto di Stromboli, danneggiato dal maltempo. L’intervento, disposto dal Genio civile di Messina, è stato affidato in via urgente a causa dei danni causati dalle recenti mareggiate. L’intervento mira a ripristinare la sicurezza e la funzionalità dell’area portuale, gravemente compromessa dalle avversità atmosferiche degli ultimi giorni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento urgente disposto dal Genio civile di Messina. Sono stati affidati nella giornata di ieri, 24 gennaio, i lavori in somma urgenza per il ripristino del molo del porto di Stromboli, nella zona di Scari, seriamente compromesso dalle violente mareggiate dei giorni scorsi. Il provvedimento è stato adottato dal Genio civile di Messina, a seguito dei danni causati dal recente maltempo. Cantiere operativo con squadre specializzate. L’ apertura del cantiere è prevista per domani, lunedì, quando sull’isola arriveranno sommozzatori e tecnici altamente specializzati incaricati degli interventi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Stromboli, molo danneggiato dal maltempo: lavori al via da domani, lunedì, 26 gennaio

Treni: linea Pescara-Foggia, limitazioni dal 14 al 23 gennaio per lavori E da domani sciopero nazionale di 24 oreDal 14 al 23 gennaio, sulla linea Pescara-Foggia saranno effettuati lavori di manutenzione e potenziamento tra San Vito e San Severo, con limitazioni al servizio.

Paolo Fox Oroscopo di domani, Lunedì 26 Gennaio 2026Ecco le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per lunedì 26 gennaio 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Porto di Stromboli (ME) danneggiato dal maltempo: via ai lavori di ripristino del molo; Eolie, dopo Harry i porti in crisi: rischio per il molo di Scari a Stromboli; Porti, intervento urgente: autorizzati i lavori per Scari a Stromboli e il Molo vecchio di Linosa; Stromboli: Aricò: Finanziati gli interventi di somma urgenza per gli approdi di Scari a Stromboli e del Molo vecchio a Linosa danneggiati dal ciclone.

Ripristino urgente del molo di Stromboli dopo il ciclone HarryIl Genio civile di Messina ha affidato i lavori in somma urgenza per il ripristino del molo del porto di Stromboli, in località Scari, gravemente ... sicilianews24.it

Porto di Stromboli (ME) danneggiato dal maltempo: via ai lavori di ripristino del moloAffidati oggi dal Genio civile di Messina i lavori in somma urgenza per il ripristino del molo del porto di Stromboli, in località Scari, gravemente danneggiato dalle mareggiate provocate dal ciclone ... ilsicilia.it

Ciclone Harry, lunedì al via i lavori al porto di Stromboli L’obiettivo è garantire nel più breve tempo possibile il recupero della piena funzionalità del molo ed evitare ulteriori giornate di gravi disagi per l’isola... - facebook.com facebook

Molo Stromboli danneggiato dal maltempo, lunedì via ai lavori. Protezione civile, intanto, assicura beni essenziali e derrate alimentari #ANSA x.com