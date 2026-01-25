Striscia la Notizia così Maria De Filippi e Roberta Bruzzone fanno volare gli ascolti

Striscia la Notizia si conferma tra i programmi più seguiti della stagione, registrando una media di circa 2,8 milioni di spettatori e l’18% di share. La storica trasmissione di approfondimento satirico continua a mantenere un buon livello di ascolti, consolidando la propria presenza nel panorama televisivo italiano. Un risultato che testimonia la costanza e l’interesse del pubblico verso il format, senza eccessi di enfasi o sensazionalismi.

CHI SALE (Striscia la notizia) Buon avvio per Striscia la notizia che porta a casa la media di 2,8 milioni di telespettatori col 18.6% di share toccando picchi di 5,8 milioni di teste pari al 28%. Risultato per nulla scontato visto che il format per questa nuova collocazione nel prime time di Canale 5 è stato modificato in diversi aspetti, vedi la presenza di sei veline e inviati speciali come Maria De Filippi a caccia degli autisti che parcheggiano nei posti per i disabili o Alessandro Del Piero che nei panni di "Capitan Alex" sconfigge i mali e le ingiustizie del mondo, senza scordare la nuova rubrica "Striscia criminale" a cura di Roberta Bruzzone o la presenza in studio dell'orchestra di Demo Morselli.

Striscia la Notizia, arriva Maria De Filippi per consegnare le ‘merdine’. Del Piero e Bruzzone alla primaLa 38ª edizione di Striscia la Notizia torna su Canale 5 il 22 gennaio 2026, confermando la sua presenza nel panorama televisivo italiano.

Sei veline, la Bruzzone e Maria De Filippi: cosa aspettarsi dal ritorno di StrisciaIl ritorno di Striscia la notizia, in onda da giovedì 22 gennaio 2026 su Canale 5, segna l’inizio di una nuova stagione del noto telegiornale satirico.

