MBDA, importante consorzio europeo nel settore missilistico, presenta Stratus, il nuovo missile da crociera progettato per attacchi terrestri e antinave. Questo sistema rappresenta un passo avanti nella capacità militare europea, combinando precisione e affidabilità. La sua introduzione rafforza la posizione dell’Europa nel panorama delle tecnologie difensive, offrendo una soluzione moderna e efficace per le esigenze operative attuali.

MBDA, consorzio europeo tra i leader nel settore missilistico globale, ha rivelato il modello del nuovo missile da crociera per attacco terrestre e antinave: lo Stratus. Al salone aerospaziale londinese DSEI 25, tenutosi a settembre, il ministro britannico per gli Appalti e l’Industria della Difesa, Luke Pollard, e Gaël Diaz De Tuesta della Direzione Generale degli Armamenti (DGA) francese hanno presentato il nuovo nome per quello che sino a quel momento era conosciuto come programma “FCASW” ( Future CruiseAnti Ship Weapon ), o nel suo acronimo francese FMANFMC ( Futur Missile Anti-Navires et Missile de Croisière ). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Stratus, il nuovo missile da crociera tutto europeo

