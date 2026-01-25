Stefano De Martino ha condiviso su Instagram un messaggio di commozione in seguito alla perdita del padre, Enrico, scomparso all’età di 61 anni. Le sue parole riflettono il dolore e la tristezza per questa perdita familiare, esprimendo vicinanza e affetto nei confronti della famiglia in un momento difficile.

Prime parole commosse su Instagram per Stefano De Martino, dopo la scomparsa del padre Enrico, morto a 61 anni. “Il mio nome ha la voce di mio padre”. Chiuso nel suo silenzio, dopo che la notizia è stata anticipata dai giornali, De Martino è andato regolarmente in onda con Affari Tuoi (le puntate sono sempre registrate qualche giorno prima). I funerali di Enrico De Martino si sono tenuti il 20 gennaio, alla presenza degli affetti, degli amici e di numerosi volti del mondo dello spettacolo che hanno voluto sostenere il conduttore in questo momento difficile. Stefano De Martino, le parole commosse per papà Enrico dopo la scomparsa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino, le prime parole commosse dopo la morte del padre

Le prime parole di Stefano De Martino dopo la morte del padre e il gesto meraviglioso di EmmaStefano De Martino ha recentemente affrontato un momento di grande tristezza con un dolore silenzioso, esprimendo la sua vicinanza alla famiglia.

Stefano De Martino e le prime parole dopo la morte del padre: “Il mio nome ha la sua voce”A pochi giorni dalla perdita del padre Enrico, Stefano De Martino condivide il suo primo messaggio sui social, ricordando il genitore con parole significative.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Affari Tuoi, De Martino sconvolto: Ci ha fregati. Ma le lacrime di Maurizio valgono tutto; Lutto per Stefano De Martino, è morto il papà Enrico: aveva 61 anni; Lutto per Stefano De Martino: è morto suo padre Enrico; É morto il padre di Stefano De Martino.

Stefano De Martino, le prime parole dopo la morte di papà EnricoSu Instagram il conduttore di Affari Tuoi ha dedicato un post al padre Enrico, morto pochi giorni fa a causa di una malattia ... msn.com

Stefano De Martino le prime parole dopo la morte del padre EnricoStefano De Martino dopo giorni di doloroso silenzio per la morte del padre Enrico affida ai social il suo pensiero. libero.it

Non si sono presentati al funerale: papà di Stefano De Martino, il motivo della loro assenza giorni dopo - facebook.com facebook

Stefano De Martino e le prime parole dopo la morte del padre: "Il mio nome ha la sua voce" x.com