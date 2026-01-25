Il ripristino di Andy Burnham come candidato alle elezioni parlamentari britanniche è stato recentemente impedito, segnando un punto di svolta nella dinamica interna al Partito Labour. Burnham, considerato un possibile rivale di Keir Starmer, non potrà ripresentarsi come candidato, suscitando riflessioni sulle strategie future del partito e sulla leadership in vista delle prossime tornate elettorali.

LONDON, Jan 25 (Reuters) - British Labour Party politician Andy Burnham, regarded as a potential leadership rival to Prime Minister Keir Starmer, was on Sunday blocked fr. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Starmer leadership rival Burnham blocked from seeking UK parliamentary return

UK’s Starmer discusses need for enhanced security in Arctic in call with TrumpIl primo ministro britannico Keir Starmer ha avuto una conversazione telefonica con il presidente statunitense Donald Trump, in cui hanno affrontato l’importanza di rafforzare la sicurezza nella regione artica.

UK’s Starmer welcomes Trump move to drop Greenland tariff threatIl primo ministro britannico Keir Starmer ha recentemente commentato la decisione di Donald Trump di abbandonare la minaccia di tariffe su Groenlandia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Labour Splits Over Keir Starmer vs Andy Burnham As Party Chiefs Warned Not To Rig By-election

Starmer leadership rival Burnham blocked from seeking return to UK parliamentBy William James LONDON, Jan 25 (Reuters) - British Labour Party politician Andy Burnham was on Sunday blocked from trying to return to parliament, in what was seen as a political move by Prime ... msn.com

Starmer rival Burnham says he will seek a return to UK parliamentLONDON, Jan 24 (Reuters) - Andy Burnham, regarded as a potential leadership rival to British Prime Minister Keir Starmer, announced on Saturday he would seek a return to parliament, but promised he ... msn.com

Trump critica Starmer per l’accordo tra UK e Mauritius sulle Chagos: “atto di totale debolezza”. Peccato che meno di un anno fa la sua amministrazione lodava “leadership, visione e impegno” dei due Paesi Duro colpo per Starmer che ieri sottolineava il valore x.com

Nel pieno delle tensioni tra Keir Starmer e Donald Trump, innescate dalle pretese del presidente statunitense sulla Groenlandia, il Regno Unito ha inviato segnali chiari di riavvicinamento alla Cina. Mercoledì scorso, Reuters ha riferito che Starmer visiterà il gi - facebook.com facebook