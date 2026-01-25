Viene valutata la sospensione dell’uso dello spray urticante a scuola. Venerdì mattina, 16 studenti dell’istituto Einaudi di Pistoia sono stati dimessi dall’ospedale dopo aver manifestato irritazioni cutanee e problemi respiratori, causati da un compagno che aveva spruzzato il prodotto nei corridoi. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulle misure preventive nelle strutture scolastiche.

Sono stati tutti dimessi i sedici studenti dell’ istituto professionale Einaudi di Pistoia che venerdì mattina sono finiti in ospedale, dopo aver accusato irritazione cutanea e difficoltà respiratorie, perché uno dei loro compagni di scuola aveva spruzzato spray urticante nei corridoi del primo piano. Sembra che le condizioni dei ragazzi siano buone e nessuna delle famiglie ha sporto, per ora, una denuncia. L’autore del gesto è stato immediatamente identificato dopo che sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Lo spray è acquistabile nei negozi, ma l’uso deve essere strettamente legato alla difesa personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spray urticante: ora si valuta la sospensione

"E le ragazze si difendono con lo spray urticante"L’uso di spray urticante tra i giovani è una realtà che sta emergendo anche nel territorio cesenate.

Leggi anche: Stupro choc in pieno giorno a San Mauro Pascoli, la rabbia delle donne: “Ora abbiamo paura”. Una mamma: “Spray urticante anche per mia figlia”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Spray RED vs STAY SAFE #spray #peperoncino #kma #difesapersonale

Argomenti discussi: Spray urticante: ora si valuta la sospensione; E le ragazze si difendono con lo spray urticante; Spray urticante e coltello, agguato davanti a scuola; Pistoia, spray al peperoncino in corridoio: evacuato l’istituto scolastico e 16 persone soccorse prontamente.

Spray urticante: ora si valuta la sospensioneSono stati tutti dimessi i sedici studenti dell’istituto professionale Einaudi di Pistoia che venerdì mattina sono finiti in ospedale, ... lanazione.it

In piazza con coltello, spray urticante e droga: 25enne denunciatoControlli straordinari del territorio Il Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ascoli Piceno, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, ha denunciato ... youtvrs.it

L'uomo ha aggredito anche due militari ma è stato bloccato con lo spray urticante Leggi l’articolo https://tinyurl.com/4tazs2w6 facebook

Va in escandescenza su un autobus a Bressanone, arrestato. I Carabinieri l'hanno bloccato con lo spray urticante #ANSA x.com