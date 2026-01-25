Sport in tv oggi domenica 25 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Ecco l'elenco completo degli eventi sportivi trasmessi oggi, domenica 25 gennaio, sia in tv che in streaming. Sono presenti discipline come sport invernali, tennis e calcio, con orari e canali di visione aggiornati. Una guida utile per seguire gli appuntamenti principali e scegliere le modalità di visione preferite.

Oggi, domenica 25 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli sci, speed skating, sci di fondo e sci alpinismo, il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora. Alle ore 16.20 si correrà il Grand Prix d'Amerique 2026, giunto con la gara odierna all'edizione numero 105: ai 14 cavalli qualificati sono stati affiancati i 4 aventi diritto alla partecipazione in base ai premi in denaro vinti in carriera. Il campo partenti sarà composto da 13 cavalli transalpini, 4 svedesi e 1 italiano: tra i padroni di casa c'è il favorito numero uno, Go On Boy, secondo lo scorso anno.

