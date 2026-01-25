La crisi degli impianti sportivi evidenzia le difficoltà di un settore fondamentale per la comunità. L’unione tra Dragons e Union rappresenta uno sforzo condiviso per trovare soluzioni, mentre il disperato appello al Comune sottolinea la gravità della situazione. È un momento complesso, in cui l’impegno civile e sportivo si scontra con le criticità istituzionali, evidenziando la necessità di interventi concreti per garantire il futuro delle strutture sportive locali.

"E’ una situazione angosciante e deprimente, e la sensazione è che più noi e i Dragons facciamo passi in avanti e meno contente siano le istituzioni". Il presidente dell’Union Basket Prato, Gianni Querci, non le manda certo a dire. La sua squadra è in vetta alla classifica della serie C ma le prospettive per il futuro sono tutt’altro che rosee. "Se dovessimo ottenere la promozione che si fa? Non ci sono alternative, dovremo emigrare – prosegue Querci -. Anche perché qui a Prato non ci sono prospettive nemmeno per la palestra di San Paolo, che doveva essere pronta nel 2022 ma che sembra sarà finita solo nel 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sport, crisi degli impianti. Dragons e Union alleate. Disperato sos al Comune

