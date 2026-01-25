Spettatori Juve Napoli | il dato sui presenti allo Stadium per il big match

I dati sui partecipanti allo Stadium per il match tra Juventus e Napoli offrono un quadro preciso della presenza di pubblico durante questa importante sfida di Serie A. Analizzando le cifre, si può comprendere meglio l’affluenza e l’interesse suscitato dall’incontro tra le due squadre, evidenziando eventuali trend o variazioni rispetto alle precedenti occasioni. Questa analisi fornisce uno sguardo obiettivo sulla partecipazione dei tifosi in una partita di grande rilevanza.

di Serie A. Ecco quanti tifosi bianconeri e azzurri erano presenti. L' Allianz Stadium si è vestito a festa per uno degli appuntamenti più sentiti della stagione, registrando un colpo d'occhio straordinario che conferma l'importanza della sfida tra Juventus e Napoli. La cornice di pubblico è stata quella delle grandi occasioni: i dati ufficiali riportano infatti la presenza di 41.654 spettatori, sancendo il tutto esaurito per l'impianto torinese. Uno Stadium blindato e pulsante. La stragrande maggioranza del pubblico, pari a 39.

