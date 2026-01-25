Il 24 gennaio, Alessandra Amoroso è stata ospite a “C’è Posta per Te”, trasmesso su Canale 5. Durante l’evento, si è mostrata emozionata e ha condiviso un messaggio di affetto, paragonando la propria forza a quella di una madre. La sua presenza ha aggiunto un tocco di sensibilità alla puntata, lasciando un’impressione sincera e autentica.

C’era anche Alessandra Amoroso ieri, 24 gennaio, tra gli ospiti di “C’è Posta Per Te “, in onda su Canale. La terza puntata del people show, condotto da Maria De Filippi, ha ottenuto una share del 27.56% pari a 4.005.000 telespettatori. I picchi sono in valori assoluti 4.804.000 e in share il 34.5%. La protagonista della storia è Carola, una mamma che vice in carrozzina da dieci anni a causa di un grave incidente. Carola ha voluto chiamare, attraverso la reazione del programma, Alessandra Amoroso per fare una sorpresa ai suoi figli Giada e Riccardo, che le sono stati sempre al suo fianco. Maria De Filippi ha raccontato al pubblico la storia di Carola che lavorava al bar con il marito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Spero di essere un minimo, l’unghia della mano forte come vostra mamma. Siete un grande esempio di famiglia”: Alessandra Amoroso si commuove a “C’è Posta per Te”

Alessandra Amoroso si commuove a C’è posta per te: l’abbraccio a Maria De Filippi, “nonna” di PenelopeDurante l’ultima puntata di C’è posta per te, Alessandra Amoroso ha emozionato il pubblico con un toccante momento di solidarietà.

C'è Posta per Te, Alessandra Amoroso si commuove per Carola e i suoi figli. Poi saluta Maria De Filippi: "Ciao nonna!"Nella puntata di sabato 24 gennaio di C'è Posta per Te, Alessandra Amoroso si è emozionata per Carola e i suoi figli, condividendo un momento di grande sincerità.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Trump salva TikTok negli Usa e ringrazia Xi Jinping: Spero di essere ricordato da chi usa e ama il social; Spero che il mio lavoro possa essere un compagno per coloro che hanno subito violenza sessuale: Afra Eisma; L’Italvolley mette gli occhi su Benedetta Vasquez-Giuliano: Spero sia un punto di partenza; Martha Thomas sul trasferimento in prestito alla LFC: Sono entusiasta e non vedo l'ora di aiutare.

Parma, Ondrejka: Spero di essere al top il prima possibile. Con Cuesta mi trovo beneL'attaccante del Parma Jacob Ondrejka ha parlato in conferenza stampa questo pomeriggio: Che settimana è stata? Cosa vi siete detti dopo la Lazio? Ci siamo detti che dobbiamo lavorare insieme. È ... tuttomercatoweb.com

Fullkrug si presenta: Milan, spero di essere all'altezza. Tridente? Allegri sa cosa fareÈ arrivato ad inizio gennaio ed ha già collezionato due presenze (partendo dalla panchina) con la maglia rossonera, ma solo ora Niclas Fullkrug si presenta ufficialmente come nuovo attaccante del ... corrieredellosport.it

"Adesso ho capito che spero di essere almeno un minimo una madre come vostra madre lo è stata. Per me siete un grande esempio di famiglia e di amore” A C'è posta per te Alessandra Amoroso si commuove e abbraccia Maria De Filippi, "nonna" di Penelop - facebook.com facebook