sparatoria minneapolis schierata la guardia nazionale

A Minneapolis, dopo l’uccisione di un uomo da parte di un agente federale dell’ICE, sono scoppiate proteste che hanno portato all’intervento della Guardia Nazionale su richiesta del governatore Tim Walz. La presenza delle forze dell’ordine mira a garantire la sicurezza e a mantenere l’ordine pubblico in un contesto di crescente tensione nella città.

Dopo che sabato un agente federale dell’immigrazione, l’ ICE, ha sparato e ucciso un uomo a Minneapolis, scatenando proteste e aumentando le tensioni, la Guardia Nazionale del Minnesota è intervenuta a supporto della polizia locale su ordine del governatore Tim Walz. La vittima è stata identificata dai familiari come Alex Pretti, 37 anni, infermiere di terapia intensiva che aveva protestato contro la stretta sull’immigrazione del presidente Donald Trump. Dopo l’uccisione, centinaia di manifestanti si sono radunati e si sono verificati scontri con gli agenti federali, che hanno usato manganelli e granate stordenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

