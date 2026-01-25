Spacchiamo il vetro agenti Ice minacciano i giornalisti di In mezz’ora

Durante un intervento a Minneapolis, agenti dell’Ice hanno rivolto minacce verbali ai giornalisti di In mezz’ora, trasmissione della Rai. In un contesto di tensione, gli agenti hanno dichiarato che avrebbero rotto il vetro e portato fuori i giornalisti dall’auto. La vicenda solleva questioni sulla libertà di stampa e sul rapporto tra le forze dell’ordine e i media in situazioni di crisi.

(Adnkronos) – ''Spaccheremo il finestrino e vi trascineremo fuori dall'auto". Gli agenti dell'Ice a Minneapolis minacciano i giornalisti di In mezz'ora, la trasmissione della Rai. Il programma, dal proprio profilo Instagram, diffonde il video del confronto ravvicinato tra gli inviati Laura Cappon e Daniele Babbo e gli agenti dell'agenzia che contrasta l'immigrazione illegale. "'Abbiamo una.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Minneapolis, l’Ice minaccia anche giornalisti italiani. Il video degli inviati di ‘In Mezz’Ora’A Minneapolis, le recenti tensioni sono aumentate a seguito dell’uccisione di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, da parte dell’Ice. Minneapolis, agenti ICE contro giornalisti italiani: il video trasmesso su Rai 3Durante una trasmissione di Rai 3 a Minneapolis, due giornalisti italiani sono stati minacciati da agenti dell'ICE mentre svolgevano il proprio lavoro. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Spacchiamo il vetro, agenti Ice minacciano i giornalisti di In mezz'ora(Adnkronos) - ''Spaccheremo il finestrino e vi trascineremo fuori dall'auto. Gli agenti dell'Ice a Minneapolis minacciano i giornalisti di In mezz'ora, la trasmissione della Rai. Il programma, dal pr ... msn.com Il video choc dell’afroamericano arrestato in Florida: agenti rompono il vetro dell’auto, gli danno un pugno e lo gettano a terraUn uomo afroamericano di 22 anni, lo scorso 19 febbraio a Jacksonville in Florida è stato trascinato fuori dalla sua auto da alcuni agenti di Polizia ed arrestato dopo aver ricevuto un pugno in faccia ... blitzquotidiano.it “...E DOPO LA LAUREA” Si va a cena fuori! Ma cos’è quello strano colorito sul carpaccio della zia E quella lumaca sul basilico del cugino Ma siamo sicuri che a mangiare un’insalata non ci spacchiamo i denti con un sassolino #eDopoLaLaurea Ogni v - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.