Spaccate in centro subito interventi per migliorare la sicurezza

Recenti episodi di spaccate in centro evidenziano che le misure di sicurezza adottate finora non sono ancora sufficienti. La frequenza di questi interventi richiede un’attenzione continua e interventi mirati per garantire maggiore tutela e sicurezza nelle aree più vulnerabili della città. È importante monitorare costantemente la situazione e adottare strategie efficaci per prevenire ulteriori danni e migliorare la protezione dei cittadini.

"Le diverse 'spaccate' avvenute in queste settimane sono la conferma che le misure messe in campo non sono ancora sufficienti". Questo il commento di Federica Ubaldi (ChiAma Parma) ai recenti episodi avvenuti in città."Non si può prescindere - continua - da una risposta strutturata e concreta del.

