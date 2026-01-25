Soulé prima di Roma-Milan | Partita speciale per rimanere tra le prime Su Malen …

Matías Soulé, attaccante della Roma, ha commentato a 'DAZN' in vista della sfida contro il Milan, valida per la 22ª giornata di Serie A. Prima di questa importante partita allo stadio Olimpico, Soulé ha sottolineato l'importanza di ottenere un risultato positivo per mantenere la posizione tra le prime in classifica. La sfida rappresenta un'occasione chiave per la squadra in un momento delicato della stagione.

Matías Soulé, attaccante giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla difficoltà della partita e la classifica che vede tutte vicino: "Noi dobbiamo pensare a noi. Questa è una partita molto importante per la nostra classifica. Siamo tutte lì, ma vogliamo ancora di più. Sarà fondamentale come tutte le altre partite, ma questa sarà speciale perché siamo tutti lì e sarà importantissima per rimanere lì, tra le prime". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

