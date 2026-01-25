Sotto la sabbia spuntano i chioschi fantasma | l’allarme di Mareamico dopo il ciclone Harry

Dopo il passaggio del ciclone Harry, alcuni chioschi abbandonati sono emersi di nuovo sulla spiaggia di San Leone. Mareamico ha evidenziato la presenza di strutture fantasma sotto la sabbia, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela dell’ambiente. L’associazione invita a una maggiore attenzione per preservare il patrimonio costiero e prevenire eventuali rischi legati a queste strutture non più in uso.

L'ondata di maltempo ha riportato alla luce i resti di una vecchia struttura al viale delle Dune. L'associazione chiede controlli più rigorosi e garanzie per il ripristino ambientale prima di nuove concessioni - VIDEO I residui di vecchi chioschi abbandonati tornano a emergere sulla spiaggia di San Leone. A denunciarlo è Mareamico che ha messo la lente d'ingrandimento al viale delle Dune dopo il passaggio del ciclone Harry. "La forte mareggiata - spiega Claudio Lombardo dell'associazione ambientalista - ha scavato le dune portando alla luce i resti di una struttura ormai dismessa, rimasta sepolta sotto la sabbia".

