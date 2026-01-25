Sotto i ferri con il robot | Evoluzione in chirurgia
Da inizio dicembre, presso l’Asst Valle Olona, sono stati eseguiti oltre 40 interventi utilizzando la tecnologia robotica. Questa innovazione rappresenta un importante passo avanti nella chirurgia, offrendo precisione e minori tempi di recupero. La diffusione di queste tecniche dimostra l’impegno dell’ospedale nel garantire cure all’avanguardia per i propri pazienti.
Da inizio dicembre sono già più di 40 gli interventi effettuati con tecnica robotica presso l’ Asst Valle Olona. Di questi il 60% ha riguardato patologie oncologiche e il robot è stato utilizzato anche per un intervento in urgenza chirurgica. Numeri che segnano una svolta importante per l’Azienda sanitaria guidata dalla dg Daniela Bianchi e che portano la chirurgia a uno step successivo caratterizzato da maggiore precisione, minore invasività e un recupero più rapido dei pazienti. Gli interventi in questi primi trenta giorni hanno riguardato in particolare l’Urologia e la Chirurgia Generale, guidate rispettivamente da Giovanni Saredi e Monica Gualtierotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
All'ospedale di Reggio Emilia arriva il robot da Vinci Xi, la più avanzata piattaforma per la chirurgia robot-assistitaAll'ospedale di Reggio Emilia è stato installato il robot da Vinci Xi, una delle piattaforme più avanzate per la chirurgia robot-assistita.
Ospedale di Terni, “svolta” per la chirurgia digestiva e l’obesità con il robot Da VinciL’ospedale di Terni amplia le proprie competenze nella chirurgia digestiva e nell’obesità patologica grazie all’introduzione stabile del robot Da Vinci.
