Da inizio dicembre, presso l'Asst Valle Olona, sono stati eseguiti oltre 40 interventi utilizzando la tecnologia robotica. Questa innovazione rappresenta un importante passo avanti nella chirurgia, offrendo precisione e minori tempi di recupero. La diffusione di queste tecniche dimostra l'impegno dell'ospedale nel garantire cure all'avanguardia per i propri pazienti.

Da inizio dicembre sono già più di 40 gli interventi effettuati con tecnica robotica presso l’ Asst Valle Olona. Di questi il 60% ha riguardato patologie oncologiche e il robot è stato utilizzato anche per un intervento in urgenza chirurgica. Numeri che segnano una svolta importante per l’Azienda sanitaria guidata dalla dg Daniela Bianchi e che portano la chirurgia a uno step successivo caratterizzato da maggiore precisione, minore invasività e un recupero più rapido dei pazienti. Gli interventi in questi primi trenta giorni hanno riguardato in particolare l’Urologia e la Chirurgia Generale, guidate rispettivamente da Giovanni Saredi e Monica Gualtierotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sotto i ferri con il robot: "Evoluzione in chirurgia"

All'ospedale di Reggio Emilia arriva il robot da Vinci Xi, la più avanzata piattaforma per la chirurgia robot-assistitaAll'ospedale di Reggio Emilia è stato installato il robot da Vinci Xi, una delle piattaforme più avanzate per la chirurgia robot-assistita.

Ospedale di Terni, “svolta” per la chirurgia digestiva e l’obesità con il robot Da VinciL’ospedale di Terni amplia le proprie competenze nella chirurgia digestiva e nell’obesità patologica grazie all’introduzione stabile del robot Da Vinci.

