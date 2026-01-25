Sosta in centro introvabile | cartelli di protesta

La carenza di parcheggi nel centro di Osimo continua a generare disagi tra residenti e visitatori. Recentemente, alcuni cittadini hanno affisso cartelli di protesta per evidenziare la difficoltà di trovare posti auto e sottolineare la loro esigenza di un’attenzione più adeguata. La questione, ancora aperta, mette in evidenza la necessità di soluzioni condivise per migliorare la vivibilità e l’accessibilità del centro storico.

Non si placa la polemica sulla carenza di parcheggi in centro a Osimo. "Basta abusare dei parcheggi, noi residenti paghiamo" è il testo di un cartello apposto sopra a uno esistente per segnalare un cantiere. I lavori precludono diversi di stalli. L'amministrazione comunale replica ricordando la sperimentazione prevista da gennaio, con la sospensione dell'alta rotazione in via 5 Torri e la possibilità per i residenti di parcheggiare nei primi 26 stalli della via. Sempre dall'amministrazione è arrivata la conferma del pass gratuito al maxiparcheggio per i residenti over 70 già in possesso di permesso di sosta in centro, prevedendo che ne usufruiranno circa 50 persone.

