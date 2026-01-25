Sospeso l’affidamento ai servizi Arrestata e portata alla Dozza

Una donna di 40 anni, coinvolta in precedenti reati, è stata arrestata e portata alla Dozza. Dopo un passato segnato da vari reati, circa un anno fa aveva iniziato un percorso di reinserimento nella provincia estense, grazie al supporto di una rete di comunità locali. Attualmente, l’affidamento ai servizi è stato sospeso, segnando una fase di incertezza nel suo percorso di recupero.

Una lunga scia di reati commessi negli anni hanno caratterizzato il passato di una 40enne che da circa un anno aveva cercato di trovare il modo di rifarsi una vita nella provincia estense, grazie alla rete di comunità che si erano rese disponibili ad accoglierla. Con il peso di una serie di condanne conseguenti alla commissione di reati come furto, resistenza a pubblico ufficiale e ripetute violazioni delle prescrizioni che di volta in volta le venivano imposte dai tribunali, era arrivata nel 2024 nella provincia estense, trovando un lavoro. Il magistrato di sorveglianza, per accompagnarla ad una piena riabilitazione l’aveva sottoposta all’ affidamento in prova ai servizi sociali, imponendole alcune prescrizioni come quella di sottoporsi a dei percorsi terapeutici e di non uscire di casa dalle 22 fino alle 7 del mattino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

