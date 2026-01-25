Sorprende un ladro che tenta di entrare in casa e lo colpisce con un machete | ferito 26enne

Nella notte a Salerno, un episodio di tentato furto si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine. Un 26enne, sorpreso mentre cercava di entrare in una casa, è stato colpito con un machete e ferito. I carabinieri hanno denunciato l’uomo, attualmente ricoverato in ospedale. L’intera vicenda evidenzia l’importanza di rispettare la legalità e la sicurezza pubblica.

