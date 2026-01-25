Sondaggi politici Italia divisa in due per reddito e istruzione | ecco chi vota Meloni e chi sceglie il Pd

I sondaggi politici in Italia evidenziano una divisione crescente legata a reddito e istruzione. Mentre il centrodestra e il M5S ottengono consensi tra le fasce più deboli, il centrosinistra e l’area centrista riscuotono maggiore supporto tra i cittadini più istruiti e abbienti. Questa dinamica riflette una frammentazione sociale e politica che influenza le preferenze di voto nel paese.

SONDAGGI POLITICI OGGI: CAMBIANO GLI EQUILIBRI TRA I PARTITI, ECCO CHI SALE E CHI SCENDE

