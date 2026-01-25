A Solofra, in provincia di Avellino, un tentativo di furto è stato sventato grazie alla presenza dei vicini, che hanno filmato i malviventi. Gli uomini, travisati con tute nere e cappellini, hanno tentato di entrare in un’abitazione al primo piano passando dal balcone, ma sono fuggiti dopo essere stati scoperti. L’episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra residenti per la sicurezza del territorio.

Momenti di tensione ieri in Via Napoli a Solofra (in provincia di Avellino), dove malviventi travisati con tute nere e cappellini hanno tentato di introdursi in un’abitazione al primo piano passando attraverso un balcone. L’agilità dei ladri, simile a quella di acrobati, non è però bastata: i vicini hanno notato l’azione e li hanno ripresi con i loro telefoni, costringendoli a desistere e a fuggire. I ladri sono scappati a bordo di un’Audi, dove li attendeva un complice. Alcuni frame del video del tentativo di furto sono stati diffusi sui social, suscitando allarme e solidarietà tra i residenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Solofra, tentato furto sventato dai vicini: ladri fuggono dopo essere stati filmati

Tentato furto in Via Napoli a Solofra: ladri messi in fuga dai viciniNella serata di ieri, in Via Napoli a Solofra, due persone hanno tentato di entrare in un'abitazione passando dal balcone.

