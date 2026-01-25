Una giornata di festa, ma soprattutto di fraternità e di continuità nella missione. Castiglion Fiorentino ha accolto S.E. Monsignor Miguel Ángel Contreras Llajaruna, amico fraterno e storico punto di riferimento dell’associazione " Solidarietà in Buone Mani " nelle missioni in Perù, in un incontro che ha assunto il valore simbolico di un ponte tra comunità lontane, unite da anni di impegno, cooperazione e solidarietà concreta. Ad organizzare la conviviale è stato Don Giuliano Faralli, presidente della Onlus castiglionese, alla presenza di S.E. Andrea Migliavacca, vescovo della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, e di numerosi cittadini, tra cui il sindaco Mario Agnelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Solidarietà in Buone Mani". Una giornata di festa per parlare di nuovi progetti

Giornata di festa per Monsignor Miguel dell’associazione “Solidarietà in Buone Mani” in PerùIeri, in Perù, si è svolta una giornata di festa dedicata a Monsignor Miguel, figura di rilievo dell’associazione “Solidarietà in Buone Mani”.

Leggi anche: Befana in città, il 6 gennaio a Perugia una giornata di festa all'insegna della solidarietà

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Giornata di festa per Monsignor Miguel dell’associazione Solidarietà in Buone Mani in Perù; Solidarietà in buone mani, tazze di latte in Perù; Solidarietà in Buone Mani. Una giornata di festa per parlare di nuovi progetti; Monsignor Miguel, sosta a Castiglioni poi dal Papa.

Giornata di festa per Monsignor Miguel dell’associazione Solidarietà in Buone Mani in PerùAd organizzare l’incontro Don Giuliano Faralli. Era presente anche S.E. Monsignor Migliavacca ... msn.com

Giornata di festa con monsignor Contreras Llajaruna, l'amico di Solidarietà in Buone Mani in PerùIn questi giorni per volontà di Papa Leone si sta svolgendo in Vaticano un incontro con tutti i vescovi peruviani tra cui, appunto, monsignor Miguel. Quanto l’ho saputo - continua don Giuliano - gli ... arezzonotizie.it

LA SOLIDARIETÀ IN BUONE MANI Giornata di festa quella di ieri per Monsignor Miguel amico fraterno e punto di riferimento dell’associazione “Solidarietà in Buone Mani” in Perù. https://www.sr71.it/2026/01/24/castiglion-fiorentino-solidarieta-in-buone- facebook

Il buono che fa bene: solidarietà e inclusione a tavola. “Hugs", la nuova iniziativa de Gli Amici x.com