Sodebo da leggenda! Il team di Coville trionfa al Trofeo Jules Verne e firma il record del mondo

Sodebo, il maxi trimarano del team Coville, ha stabilito un nuovo record mondiale al Trofeo Jules Verne, completando il giro del mondo in 40 giorni, 10 ore e 50 minuti. Con questa impresa, il team ha superato il precedente primato di Idec Sport, mantenuto dal 2017. Un risultato che conferma l’eccellenza e l’innovazione nel settore della vela di alta performance.

I record esistono per essere battuti. Vale anche e soprattutto per la vela, sport dove la costante evoluzione tecnica del mezzo favorisce – più che in altri casi– l'abbattimento del primato precedente. Ma Sodebo Ultim 3 che ha conquistato il mitico Trofeo Jules Verne, destinato alla barca con equipaggio più veloce intorno al mondo, ha compiuto un'impresa straordinaria. Il team del francese Thomas Coville ha effettuato la circumnavigazione in 40 giorni, 10 ore, 50 minuti e 45 secondi, abbassando il record precedente di 2 ore, 44 minuti e 40 secondi che apparteneva dal 2017 a Idec Sport del connazionale Francois Joyon.

