Dopo la tappa di Coppa del Mondo a Oberhof, la nazionale italiana di slittino si prepara per i prossimi Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. È stato definito il roster ufficiale per l'evento, mentre lo stage di allenamento a Cortina rappresenta un'occasione importante per affinare le strategie e consolidare la squadra in vista delle competizioni olimpiche.

Archiviata la tappa di Coppa del Mondo andata in scena a Oberhof tra giovedì 22 e sabato 24 gennaio, è tempo di concentrarsi esclusivamente sulla preparazione verso gli imminenti Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 per la Nazionale italiana di slittino. Il gruppo azzurro effettuerà infatti una nuova sessione di allenamenti sulla pista olimpica Eugenio Monti fino a martedì 27 gennaio. Il direttore tecnico azzurro Armin Zöggeler ha selezionato per questo stage undici atleti, che verranno ufficializzati con ogni probabilità nella giornata di domani dal CONI tra i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino, nuovo stage di allenamento a Cortina per l’Italia. Definito di fatto il roster olimpico

Slittino, quanti posti avrà l’Italia a Milano Cortina 2026? Il contingente definitivoL’Italia si prepara a partecipare ai Giochi di Milano Cortina 2026 con un contingente di posti assegnati nello slittino.

Nuovo stage di allenamento a Cortina per gli slittinisti azzurri.

Coppa del Mondo di slittino su pista naturale: Daniel Gruber guida un nuovo fantastico poker azzurro a Nova PonenteNella tappa di casa, gli azzurri si esaltano dominando il singolo maschile, mentre Matthias e Peter Lambacher sono secondi nel doppio e Jenny Castiglioni sul podio tra le donne. neveitalia.it

Nuovo podio per Andrea Vötter e Marion Oberhofer! La coppia azzurra si piazza al terzo posto nel doppio femminile di Oberhof, sede della settima tappa di Coppa del Mondo di slittino in Germania. https://bit.ly/49YV7jR #RoadToMilanoCortina2026 FISI - facebook.com facebook

Dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 14 gennaio, sarà possibile acquistare nuovi biglietti per le discipline di scivolamento dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 a Cortina d’Ampezzo: skeleton, bob e slittino, che si svolgeranno nel nuovo Sliding Ce x.com