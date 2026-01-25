Nel slalom di Kitzbühel, Feller ha conquistato la vittoria sulla pista di casa, superando Meillard grazie a una rimonta nella seconda manche. Sala, dopo la caduta di Vinatzer, è stato l’unico rappresentante italiano a competere, concludendo in ventesima posizione. La gara si è distinta per le sfide tecniche e la tensione tipica dell’evento, offrendo uno spaccato delle dinamiche dello slalom alpino.

Vittoria in casa per l'austriaco Manuel Feller che sulla Ganslern domina la seconda manche dello slalom speciale fermandop il crono a 1'40"60, lasciandosi alle spalle di 35 centesimi lo svizzero Loic Meillard (al comando a metà gara) e di 53 il tedesco Linus Strasser. Il 33enne di Fieberbrunn, località non distante da Kitzbuhel, ha firmato la sua settima vittoria in Coppa del mondo risalendo dal quarto posto della prima manche. Quarto il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen a 47 con il finlandese Eduard Hallberg, quinto a 58 dopo essere stato secondo al termine della prima manche. L'unico azzurro che si era qualificato per la seconda manche, Tommaso Sala, si è classificato ventesimo a 2"19 dal vincitore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Slalom Kitzbuhel: Feller beffa Meillard. Sala solo ventesimo

Feller trionfa a Kitzbühel: lo slalom del Ganslern parla austriacoManuel Feller si impone nello slalom di Kitzbühel, recuperando posizioni nella seconda manche.

Loic Meillard comanda lo slalom di Val d’Isere. Rinasce Tommaso Sala, Vinatzer deve rimontareLoic Meillard guida la classifica dopo la prima manche dello slalom di Val d’Isere, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Slalom Kitzbuhel: Feller beffa Meillard. Sala solo ventesimoSulla Ganslern lo svizzero in testa davanti a Hallberg e Kristoffersen. Sala a 187 ... msn.com

È tornato rodeo Manuel Feller, che successo nello slalom di casa davanti a Meillard e Strasser! Braathen nuovo pettorale rosso, Tommaso Sala 21°A distanza di quasi due anni dalla sfera di cristallo, Manuel Feller torna a trionfare in Coppa del Mondo e lo fa a pochi passi da casa sua. eurosport.it

PRIMA MANCHE A LOIC MEILLARD Lo svizzero con il pettorale numero 1 si mette al comando della prima manche dello Slalom Speciale di Kitzbühel (50.97) Out il nostro Alex Vinatzer mentre Tommaso Sala al momento è 20° - facebook.com facebook

Buona domenica 25 gennaio 2026... LIVE - Seconda manche Slalom Kitz 15.15 - Mass Start Biathlon M 18 (!) - LBA, Reggio Emilia vs CANTÙ Serie A, JUVENTUS vs Napoli Superlega, Perugia vs TRENTINO 18,15 - Mass start Biathlon F 21 - AFC Champs, PA x.com