Skorupski esce in maniera folle ma il rosso diretto confermato col VAR fa discutere

Durante la partita, Skorupski è stato espulso per un'uscita ritenuta irregolare. L'arbitro Maresca, dopo aver consultato il monitor tramite l'on-field review, ha confermato il cartellino rosso diretto. La decisione ha suscitato discussioni tra tifosi e commentatori, ma è risultata definitiva e conforme alle immagini visionate al VAR.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.