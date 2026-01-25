Skorupski esce in maniera folle ma il rosso diretto confermato col VAR fa discutere

Durante la partita, Skorupski è stato espulso per un'uscita ritenuta irregolare. L'arbitro Maresca, dopo aver consultato il monitor tramite l'on-field review, ha confermato il cartellino rosso diretto. La decisione ha suscitato discussioni tra tifosi e commentatori, ma è risultata definitiva e conforme alle immagini visionate al VAR.

L'arbitro, Maresca, non ha avuto alcun dubbio nemmeno quando è andato alla on-field-review, confermando la decisione nell'annuncio fatto subito dopo il conforto delle immagini al monitor. Ma il dubbio resta: era DOGSO o SPA?.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

