Skorupski esce in maniera folle ma il rosso diretto confermato col VAR fa discutere
Durante la partita, Skorupski è stato espulso per un'uscita ritenuta irregolare. L'arbitro Maresca, dopo aver consultato il monitor tramite l'on-field review, ha confermato il cartellino rosso diretto. La decisione ha suscitato discussioni tra tifosi e commentatori, ma è risultata definitiva e conforme alle immagini visionate al VAR.
L'arbitro, Maresca, non ha avuto alcun dubbio nemmeno quando è andato alla on-field-review, confermando la decisione nell'annuncio fatto subito dopo il conforto delle immagini al monitor. Ma il dubbio resta: era DOGSO o SPA?.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Juve, è caos VAR: il ‘non gol’ di David fa ancora discutere
Melania Trump, perché la cifra folle spesa da Amazon per il documentario fa discutereRecentemente si è molto discusso della cifra di 35 milioni di dollari spesa da AmazonMGM per il marketing del documentario su Melania Trump, in uscita il 30 gennaio.
Skorupski esce in maniera folle ma il rosso diretto subito confermato col VAR fa discutereL'arbitro, Maresca, non ha avuto alcun dubbio nemmeno quando è andato alla on-field-review, confermando la decisione nell'annuncio fatto subito dopo il ... fanpage.it
57'| Skorupski esce dai pali, sbaglia l'intervento e perde palla su Vitinha. Il portiere stende il numero 9 rossoblù e viene espulso. Intervento Var e cartellino rosso confermato #GenoaBologna 0-2 x.com
Le buone notizie Il ritorno tra i pali di Skorupski e l’impiego di Dallinga e Ferguson dal primo minuto - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.