Skicross | Jole Galli lontana dal podio a Veysonnaz

Jole Galli ha concluso il suo percorso nelle tappe di Veysonnaz, in Svizzera, della coppa del mondo di skicross. Venerdì si è fermata in semifinale, mentre ieri è uscita ai quarti di finale. La competizione ha visto la partecipazione di atlete di alto livello, e Galli ha affrontato le prove senza riuscire ad accedere alla fase finale.

Si è fermato venerdì in semifinale e ieri ai quarti di finale il cammino di Jole Galli nelle due gare valide per la coppa del mondo di skicross disputatesi a Veysonnaz in Svizzera.Gara 1In gara 1, la livignasca è stata capace di raggiungere la semifinale venendo però eliminata e non potendo così.

