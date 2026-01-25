Sitem blocco degli straordinari Presidiati i cancelli di via Tasso

I dipendenti della Sitem (ex Framag) hanno presidiato ieri mattina lo stabilimento di via Tasso, rispettando la decisione collettiva di bloccare gli straordinari. L’assemblea dei lavoratori aveva concordato di vigilare sul rispetto di questa misura, garantendo così il rispetto delle proprie scelte lavorative e delle condizioni contrattuali. La presenza davanti ai cancelli mira a monitorare il rispetto delle decisioni assunte, nel rispetto delle normative e delle esigenze del personale.

Presidio dei dipendenti della Sitem (ex Framag) ieri mattina davanti allo stabilimento di via Tasso per verificare il rispetto di quanto deciso all’unanimità dai lavoratori riuniti in assemblea, ovvero il blocco di ogni prestazione lavorativa eccedente l’orario ordinario. "Abbiamo deciso questa forma di protesta perché l’azienda non risponde alle sollecitazioni dei dipendenti per la soluzione delle problematiche sulla sicurezza, sulla salubrità del posto di lavoro e per il mancato pagamento del premio di produzione 2025 seppure i lavoratori abbiano raggiunto tutti gli obiettivi che l’azienda stessa aveva fissato", spiega Antonio Del Duca, sindacalista della Fiom Ticino Olona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sitem, blocco degli straordinari. Presidiati i cancelli di via Tasso Leggi anche: Blocco degli straordinari. Comune, le sigle sindacali: "Vasco, a rischio sciopero" Leggi anche: "Blocco degli straordinari": aperto lo stato di agitazione del personale del Comune Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Blocco degli straordinari. Comune, le sigle sindacali: Vasco, a rischio scioperoÈ stato proclamato lo stato di agitazione del personale del Comune di Ferrara. La decisione arriva dalle Organizzazioni sindacali e dalle Rsu aziendali, che hanno dato seguito al mandato ricevuto ... ilrestodelcarlino.it Blocco degli straordinari personale del Comune di ArezzoQuesta mattina la RSU del Comune di Arezzo si è riunita per definire le forme di mobilitazione a seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione con l'amministrazione comunale tenutosi ... lanazione.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.