Le condizioni estive di Melbourne mettono alla prova i giocatori agli Australian Open, come dimostra l'incontro di sabato. Sinner affronta difficoltà sul campo, mentre Darderi rimane fuori per infortunio. Questo episodio evidenzia l'impatto del caldo australiano, che rende il torneo particolarmente impegnativo sia dal punto di vista fisico che tecnico. Un ricordo della complessità di questa competizione, anche per chi la segue in televisione.

Se qualcuno avesse ancora dubbi su quanto gli Australian Open siano particolarmente impegnativi dal punto di vista fisico, il sabato di Melbourne ha provveduto a dissiparli. Il caldo australiano non ha fatto sconti: ha colpito i tennisti durante i match, li ha inseguiti negli spogliatoi e, a quanto pare, arrivando persino negli studi televisivi. Jannik Sinner lo ha sperimentato sulla propria pelle contro Eliot Spizzirri, sudando copiosamente per portare a casa la vittoria in condizioni climatiche proibitive. Il numero due del mondo ha poi ammesso di essere stato anche un po’ fortunato, grazie alla “regola del caldo” che ha consentito la sospensione dell’incontro nel momento giusto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner soffre in campo, Darderi fuori: il caldo australiano colpisce anche in tv

Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta: in campo anche Musetti e DarderiSeguite in tempo reale la sfida tra Jannik Sinner e Andrea Spizzirri agli Australian Open 2026.

Sinner, quando gioca contro Spizzirri? Orario e dove vedere in tv il terzo turno degli Australian Open. In campo pure Musetti e DarderiScopri quando e dove seguire il match di Jannik Sinner contro Michael Spizzirri al terzo turno degli Australian Open.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Crampi, caldo estremo e quasi quattro ore di battaglia: Jannik Sinner resiste, soffre e rimonta a Melbourne. “Ci sono giorni in cui devi solo lottare e sopravvivere”. Ora agli ottavi sarà derby azzurro con Luciano Darderi 🇮🇹 Leggi l’articolo completo - facebook.com facebook

‼️SINNER AGLI OTTAVI‼️ Jannik soffre e concede il primo set a Spizzirri ma riesce a chiudere in quattro set (nonostante qualche problema di crampi). Per l’azzurro è il primo parziale perso in questi #AusOpen Agli ottavi ci sarà il derby con #Darderi x.com