Sinner-Darderi | orario precedenti e dove vederla in tv

Il match tra Jannik Sinner e Luciano Darderi negli ottavi degli Australian Open 2026 si svolgerà lunedì 26 gennaio a Melbourne. L'incontro, valido per il torneo dello Slam, sarà trasmesso in diretta TV e streaming. Sinner, bicampione in carica, si prepara a sfidare il compatriota in un appuntamento importante del torneo. Ecco orario, precedenti e le modalità per seguire l’evento.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo negli ottavi degli Australian Open 2026. Lunedì 26 gennaio il tennista azzurro è atteso dal derby azzurro con Luciano Darderi – in diretta tv e streaming – nello Slam di Melbourne, a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e 2025. Il numero due del mondo, nei turni precedenti del torneo, ha eliminato Hugo Gaston, James Duckworth ed Eliot Spizzirri. Darderi invece ha battuto Cristian Garin, Sebastian Baez e Karen Khachanov. La sfida tra Sinner e Darderi è in programma lunedì 26 gennaio alle 8 ora italiana. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Melbourne che sarà il primo incontro tra loro.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

