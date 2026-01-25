Sinner-Darderi | orario precedenti e dove vederla in tv

Il match tra Jannik Sinner e Luciano Darderi negli ottavi degli Australian Open 2026 si svolgerà lunedì 26 gennaio a Melbourne. L'incontro, valido per il torneo dello Slam, sarà trasmesso in diretta TV e streaming. Sinner, bicampione in carica, si prepara a sfidare il compatriota in un appuntamento importante del torneo. Ecco orario, precedenti e le modalità per seguire l’evento.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo negli ottavi degli Australian Open 2026. Lunedì 26 gennaio il tennista azzurro è atteso dal derby azzurro con Luciano Darderi – in diretta tv e streaming – nello Slam di Melbourne, a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e 2025. Il numero due del mondo, nei turni precedenti del torneo, ha eliminato Hugo Gaston, James Duckworth ed Eliot Spizzirri. Darderi invece ha battuto Cristian Garin, Sebastian Baez e Karen Khachanov. La sfida tra Sinner e Darderi è in programma lunedì 26 gennaio alle 8 ora italiana. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Melbourne che sarà il primo incontro tra loro.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Darderi-Khachanov: orario, precedenti e dove vederla in tvDarderi-Khachanov, match valido per il terzo turno degli Australian Open 2026, si disputerà nella settima giornata dello Slam di Melbourne, tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio.

Sinner-Gaston: orario, precedenti e dove vederla in tvJannik Sinner debutta agli Australian Open 2026 nella terza giornata del torneo di Melbourne.

