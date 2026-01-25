Sinner aiutato agli Australian Open? Alcaraz | C’è un caldo infernale

Alcaraz commenta la prestazione di Sinner agli Australian Open, sottolineando la sua resistenza in una situazione complessa. Secondo il tennista spagnolo, Sinner è uscito illeso da una partita difficile, confermando il suo status di atleta di livello. Le parole di Alcaraz evidenziano il rispetto e l’ammirazione per il collega, in un contesto di grande pressione e condizioni estreme, come il caldo intenso durante il torneo.

(Adnkronos) – "Jannik è uscito illeso da una situazione difficile. Ha dimostrato ancora una volta di essere un campione". Carlos Alcaraz spezza una lancia per Jannik Sinner, capace di 'sopravvivere' al caldo torrido di Melbourne e di battere lo statunitense Elliot Spizzirri negli ottavi di finale degli Australian Open. L'azzurro, condizionato dai crampi nel terzo set, si è ripreso e ha beneficiato della chiusura del tetto della Rod Laver Arena: la decisione degli organizzatori è scattata per tutelare la salute degli atleti in una giornata caratterizzata da temperature elevatissime.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Pericolo caldo agli Australian Open: orari anticipati e Sinner avrà il peggiore possibile…A causa delle alte temperature previste a Melbourne, gli organizzatori degli Australian Open hanno deciso di anticipare gli incontri di sabato 24 gennaio, con inizio alle ore 00.

Australian Open, Sinner più forte del caldo e dei crampi: rimonta Spizzirri e vola agli ottaviJannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale degli Australian Open, superando Eliot Spizzirri in una partita lunga e impegnativa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sinner 'fortunato' agli Australian Open? La regola del caldo aiuta Jannik, cos'è la heat rule; Sinner rischia di cedere ai crampi e perde un set contro Spizzirri, poi si riprende: 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 nel terzo turno degli Australian Open. La regola del caldo mi ha aiutato; Sinner racconta gli 8 minuti negli spogliatoi prima della svolta: Ero solo, ha funzionato bene; Australian Open 2026, Sinner: Io mio torneo poteva finiva oggi, sono stato fortunato.

Sinner aiutato agli Australian Open? Alcaraz: C’è un caldo infernale(Adnkronos) - Jannik è uscito illeso da una situazione difficile. Ha dimostrato ancora una volta di essere un campione. Carlos Alcaraz spezza una lancia per Jannik Sinner, capace di 'sopravvivere' a ... cn24tv.it

Australian Open: Sinner soffre, ma batte Spizzirri ed è agli ottaviI crampi rischiano di fermare la corsa dell'azzurro verso il terzo titolo. Troppo caldo, si ferma il gioco per chiudere il tetto del campo. Musetti ha la meglio su Machac in cinque set ... tg.la7.it

Spizzirri: “Sinner aiutato dalla sospensione Un buffo tempismo” x.com

30 MINUTI FA Hugo Gaston ha appena detto ciò che nessuno osava dire su Jannik Sinner. Dopo il momento in cui Sinner ha aiutato Gaston nella partita di ieri, il tennista francese ha guardato dritto in camera e ha pronunciato 11 parole su Sinner — una di - facebook.com facebook