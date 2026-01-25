Silurato dopo l’inchiesta Cervia la resa di Missiroli | Una decisione legittima

Dopo l'inchiesta, Mattia Missiroli si è dimesso da sindaco di Cervia, sottolineando la legittimità della decisione. La vicenda ha provocato tensioni all’interno del Pd, con la direzione che si è riunita per fare il punto, mentre l’opposizione continua a criticare la gestione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre la comunità locale riflette sulle implicazioni di questa crisi politica.

Il giorno dopo il naufragio dell'esperienza di Mattia Missiroli da sindaco di Cervia resta un Pd in fibrillazione (ieri si è riunita la direzione) e un'opposizione che suona la carica. L'attore protagonista di questa soap opera della politica è l'ormai ex sindaco dem, 44 anni, architetto, eletto nel giugno del 2024. Il 23 dicembre annuncia le dimissioni (poi formalizzate il 5 gennaio), dopo la pubblicazione della notizia che è sottoposto a indagine per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie. Venerdì invece, ignorando le opinioni contrarie dei dirigenti Pd, decide di ritirarle. A mettere benzina nella possibilità di tirare dritto la bocciatura da parte del Riesame della richiesta della Procura di applicare misure restrittive.

