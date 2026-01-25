Sicurezza Piantedosi | pacchetto in Cdm la prima settimana di febbraio

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che il nuovo pacchetto sicurezza sarà presentato nel Consiglio dei Ministri nella prima settimana di febbraio. Il progetto, attualmente in fase di elaborazione, mira a rafforzare le misure di sicurezza nel paese. L’annuncio è stato fatto durante un evento a Rivisondoli, dove Piantedosi ha partecipato alla conclusione della manifestazione della Lega Idee in Movimento.

Rivisondoli, 25 gen. (askanews) – Il nuovo pacchetto sicurezza è del Governo ancora in corso di elaborazione: lo ha detto ai cronisti il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, giunto a Rivisondoli per partecipare alla giornata conclusiva della kermesse della Lega Idee in Movimento. “Ci stiamo lavorando. C’è un confronto interministeriale, siamo a buon punto di lavorazione e credo di poter dire – ha aggiunto – che entro la prima settimana di febbraio possa andare in Consiglio dei ministri”. Alla domanda sui contenuti da suddividere secondo le attese fra un decreto e un ddl, Piantedosi ha replicato: “Stiamo vedendo, ovviamente il decreto dovrà avere i requisiti di necessità e urgenza e quindi va fatta una sintesi delle norme che sia orientata sui provvedimenti”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Piantedosi:"Pacchetto sicurezza in Cdm"Il governo ha annunciato l’approvazione del Pacchetto Sicurezza in Consiglio dei Ministri, risultato di diversi mesi di lavoro da parte dei tecnici del Viminale.

Piantedosi: “Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento”Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che il pacchetto sicurezza sarà sottoposto al Consiglio dei Ministri entro gennaio, per poi essere discusso in Parlamento.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Intervista al ministro Piantedosi rilasciata al TG1 sui lavori del Governo sul nuovo pacchetto sicurezza; Piantedosi: Pacchetto sicurezza in Consiglio dei ministri per l'ok entro la fine del mese; Piantedosi: Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento - Video; Pacchetto sicurezza, non ci sono solo i minori stranieri soli: ecco gli altri nodi.

Sicurezza, Piantedosi: pacchetto in Cdm la prima settimana di febbraioRivisondoli, 25 gen. (askanews) – Il nuovo pacchetto sicurezza è del Governo ancora in ... msn.com

Piantedosi: Pacchetto sicurezza in Consiglio dei ministri per l'ok entro la fine del meseÈ provvedimento frutto del lavoro delle ultime settimane e degli ultimi mesi da parte dei tecnici del Viminale, che fa proprio tesoro delle esperienze degli ultimi tempi. Ha un buono stato di maturaz ... msn.com

Piantedosi parla della “punta dell’iceberg” della violenza giovanile: nuove regole e poliziotti giovani per garantire sicurezza in tutto il Paese - facebook.com facebook

Turismo: Santanchè, Piantedosi e sindaci insieme per sostenibilità e sicurezza @MTurismoItalia @Viminale x.com