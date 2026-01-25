si sono suicidati i genitori di claudio carlomagno che aveva confessato di aver ucciso la moglie federica torzullo

A Anguillara Sabazia, provincia di Roma, sono stati rinvenuti i corpi di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno. Recentemente, Claudio aveva ammesso di aver ucciso la moglie Federica Torzullo. La vicenda ha suscitato grande attenzione, ma al momento non sono note le cause delle morti dei genitori di Claudio. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Sono stati trovati morti nella propria abitazione ad Anguillara Sabazia (in provincia di Roma) Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo che pochi giorni fa aveva confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo. A dare l’allarme nel tardo pomeriggio di sabato è stata una zia di Claudio che ha avvertito i carabinieri dopo essere entrata in casa dei parenti e averli trovati senza vita. Era preoccupata perché da alcune ore non rispondevano alle chiamate. Fin dai primi momenti dell’arresto, nel carcere di Civitavecchia, il figlio della coppia viene tenuto sotto stretta sorveglianza, nel gergo «a vista», proprio per evitare che possa commettere gesti disperati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nuova tragedia legata al #femminicidio di Federica #Torzullo. I genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo in carcere per aver ucciso la moglie, si sono suicidati in casa. Diretta #GR1 diSimone Zazzera, immagini dell'inviato Giuseppe Lisi #federicatorzullo - facebook.com facebook

