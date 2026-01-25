Si alza il sipario sui Giochi invernali e la diva Cortina va in scena con estro

Cortina si prepara a ospitare i Giochi invernali, offrendo impianti modernizzati, nuove strutture di alto livello e una ski-area operativa anche nei periodi olimpici. La località si conferma come una delle destinazioni più eleganti delle Dolomiti, pronta ad accogliere visitatori e atleti in un contesto caratterizzato da bellezze naturali e infrastrutture all’avanguardia. Un’occasione per vivere l’atmosfera unica di una delle mete più rinomate per lo sci e il turismo invernale.

Impianti rinnovati, nuovi indirizzi esclusivi e la ski-area aperta anche durante le Olimpiadi: ecco la regina delle Dolomiti. Il conto alla rovescia è ufficialmente scattato. Mancano pochi giorni all'apertura del 6 febbraio delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e la regina delle Dolomiti è pronta a entrare nel vivo del suo inverno più atteso. Con lo charme e la sicurezza di chi è abituata a stare sotto i riflettori, Cortina è pronta ad aprire le danze.

