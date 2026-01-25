Sfumano i progetti del Pnrr la vergogna dei ghetti resta | Mamadou è morto nel freddo e nel silenzio

Sfumano le speranze di miglioramento nei progetti del Pnrr, mentre la situazione dei ghetti rimane irrisolta. Solo una frazione dei 200 milioni di euro previsti sarà effettivamente utilizzata, concentrandosi su pochi Comuni e interventi di modesta entità. Un esempio tragico è la morte di Mamadou nel freddo e nel silenzio, simbolo della necessità di un impegno più concreto e diffuso per affrontare questa emergenza.

“È inaccettabile apprendere che, del finanziamento Pnrr di 200 milioni di euro, ne saranno spesi appena 24,8 milioni, solo in 11 Comuni dei 37 inizialmente individuati, e per di più per piccoli progetti. La cosa molto grave è che restano fuori i più grandi insediamenti informali calabresi e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Boomerang Pnrr, i progetti e una valanga di fondi a rischio: cosa non ha funzionato nel modello PugliaIl modello Puglia per il PNRR ha incontrato diverse criticità, mettendo a rischio molti progetti e fondi destinati allo sviluppo regionale. Damian Kust morto a 26 anni, lutto nel tennis: l’annuncio dei genitori rompe il silenzioLa comunità del tennis piange la scomparsa di Damian Kust, giornalista e appassionato esperto di tornei Challenger, deceduto a 26 anni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Progetti bloccati sul tavolo. Sfumano 1.500 posti letto già finanziati con il PnrrSfumano tre studentati per 1.530 posti letto in tutto. Non una conseguenza diretta dell’ultimo capitolo dell’inchiesta che sta facendo tremare la città, ma una situazione comunque connessa a doppio ... ilgiorno.it Nel silenzio del bosco, quando i colori sfumano e tutto rallenta, nasce la magia Un cervo in ascolto, tronchi che respirano luce e sfumature, un momento sospeso tra sogno e natura. Un esercizio di pittura che parla di equilibrio, attesa e armonia, dove anch - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.