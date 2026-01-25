Sfiorati dalla bici prima gli insulti e poi la rissa con la catena | quattro denunciati

Nella cronaca recente, quattro persone sono state denunciate dopo un episodio avvenuto a Foligno. Agenti del Commissariato hanno identificato un 30enne guineano e tre cittadini albanesi coinvolti in una rissa, scoppiata dopo un contatto con una bicicletta, e conclusasi con insulti e una colluttazione con l’uso di una catena. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla denuncia dei coinvolti per rissa aggravata.

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno denunciato un 30enne guineano e tre albanesi, rispettivamente di 27, 29 e 30 anni, per rissa aggravata. Il guineano, però, sarebbe sceso dalla bici dirigendosi con fare minaccioso verso i tre giovani, facendo degenerare la situazione. I tre albanesi avrebbero cominciato a colpire con pugni e calci l'africano, al quale non sarebbero stati risparmiati ulteriori colpi neppure una volta caduto a terra. Il guineano, però, si sarebbe rialzato, colpendo al volto con la catena normalmente utilizzata per legare la propria bicicletta uno dei tre avversari. L'uomo è stato poi medicato in ospedale per alcune escoriazioni giudicate guaribili in pochi giorni.

