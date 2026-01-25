sfide andrea costa e virtus due esami tosti

Oggi alle 18 al PalaCosta, la Virtus sfida OraSì Ravenna in un match importante. Dopo quattro sconfitte consecutive, i bianconeri cercano una risposta positiva per risollevarsi. La partita rappresenta un’occasione per mettere alla prova le capacità della squadra e affrontare con determinazione questa sfida, anche con l’ausilio del debutto di Amos Ricci, in un momento di ricerca di fiducia e continuità.

di Federico Boschi Con l’entusiasmo alle stelle per l’inserimento del debuttante Amos Ricci, oggi al PalaCosta (ore 18) la Virtus affronta l’ OraSì Ravenna con la voglia di chiudere l’ennesimo poker di sconfitte. Senza Lorenzo Baldi, ai box a seguito dell’infortunio muscolare, la Virtus chiede a Ricci quell’esperienza e quella difesa che possono aiutare il gruppo, anche se i padroni di casa hanno dimostrato grande solidità e già all’andata seppero imporsi con relativa facilità. Sulle condizioni e sull’utilizzo del neo giallonero: "Amos non è chiaramente al cento per cento – rivela il coach forlivese –, e per questo andrà gestito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella partita tra Andrea Costa Imola e Nocera, la squadra di casa ha concluso con un risultato di 83-69.

