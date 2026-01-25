Settimana astrale ad alta irritazione | le stelle parlano chiaro voi fate finta di niente

La settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio si preannuncia caratterizzata da una certa confusione e tensioni, secondo le previsioni astrali. Le stelle indicano un periodo in cui potrebbero emergere atteggiamenti egocentrici e una tendenza a scaricare responsabilità. È importante mantenere lucidità e attenzione nelle relazioni e nelle decisioni quotidiane, affrontando con calma eventuali sfide che si presenteranno.

Secondo fonti astrali ben informate, la settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio sarà segnata da confusione, ego ipertrofici e scarico sistematico di responsabilità. Le stelle, interrogate da L'Ortica, negano qualsiasi coinvolgimento diretto: "Noi indichiamo, loro fraintendono". Segue il consueto bollettino zodiacale: non previsioni, ma constatazioni. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Politica estera personale Dichiarazioni bellicose, azioni impulsive, risultati discutibili. Marte sostiene l'azione, ma non la strategia. Settimana ideale per partire all'attacco. e scoprire di aver sbagliato bersaglio.

