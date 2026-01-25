Sette eventi sotto stretto controllo Stop ai mezzi pubblici e alle auto da Palazzo Marino fino a San Siro

Sette eventi legati ai Giochi invernali Milano-Cortina saranno monitorati attentamente dalle autorità. Un documento della Prefettura, elaborato in collaborazione con le forze dell’ordine e gli enti locali, definisce le misure di sicurezza e il controllo del traffico, coinvolgendo le principali venue olimpiche e limitando l’accesso a mezzi pubblici e auto da Palazzo Marino a San Siro.

Sette eventi e sette venue olimpiche da tenere sotto stretto controllo. Un documento della Prefettura, frutto di un confronto tra responsabili delle forze dell’ordine e degli enti locali durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, ha fissato un elenco di appuntamenti legati ai Giochi invernali Milano-Cortina che precederanno la cerimonia di inaugurazione fissata il 6 febbraio alle 20 allo stadio di San Siro. Il primo appuntamento in programma è il 2 febbraio alle 17 a Palazzo Marino, in cui si svolgerà la presentazione dei Giochi invernali al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sette eventi sotto stretto controllo. Stop ai mezzi pubblici e alle auto da Palazzo Marino fino a San Siro Stop ai contributi ’a pioggia’, a San Marino arriva l’IceeIl Consiglio grande e generale di San Marino ha approvato definitivamente il progetto di legge sull’Icee, una decisione che interessa da tempo il panorama economico e sociale dell’isola. Milan-Genoa a San Siro: modifiche alle metro e mezzi deviati durante la partitaPer la partita Milan-Genoa in programma questa sera alle 20 a San Siro, si segnalano modifiche temporanee alla viabilità e deviazioni sui mezzi pubblici. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Sette eventi sotto stretto controllo. Stop ai mezzi pubblici e alle auto da Palazzo Marino fino a San Siro. Sette eventi sotto stretto controllo. Stop ai mezzi pubblici e alle auto da Palazzo Marino fino a San SiroLa Prefettura ha prescritto una serie di divieti. Si parte il 2 febbraio dal Comune per l’evento con Mattarella. Il 5 febbraio chiuso il Monumentale per la cena alla Fabbrica del Vapore. Cocktail a Pa ... msn.com Sotto chiave quattro milioni di euro a via Zigarelli. Sette indagati per presunta lottizzazione abusiva - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.