Sette artisti internazionali donano le loro opere al Pio Monte della Misericordia

Sette opere di grandi artisti internazionali, ispirate al tema della misericordia, entrano a far parte della collezione permanente del Pio Monte della Misericordia. Dal 25 gennaio al 24 aprile 2026, la chiesa del complesso monumentale di via Tribunali ospita l’ VIII edizione di “Sette opere per la Misericordia”, in dialogo diretto con il capolavoro di Michelangelo Merisi da Caravaggio sull’altare maggiore. In mostra i lavori di Antony Gormley, Holly Herndon e Mat Dryhurst, Yu Hong, Max Renkel, David Salle, Marco Tirelli e Lee Ufan. Tutti gli artisti hanno aderito al progetto con un gesto di mecenatismo puro, donando le proprie opere all’Ente, che entreranno stabilmente nella collezione con la dicitura Dono dell’artista.🔗 Leggi su Ildenaro.it

